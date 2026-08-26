НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

Ленини — о ЧМ-2026: «Горжусь, что весь мир узнал о Кабо-Верде»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026, в ходе которого команда дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины (2:3 дополнительное время).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии