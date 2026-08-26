Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026, в ходе которого команда дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины (2:3 дополнительное время).