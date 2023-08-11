Новый способ телефонного мошенничества. С голосовым помощником. Жулики совершенствуют методы

ТБ

Татьяна Бут

Есть золотое правило, если звонят с неизвестного телефона, сразу бросай трубку, если все же ответил на звонок, послушай, ничего не говоря и сразу перезвони в банк. Вчера мне позвонили с московского телефона, я отреагировала, но поняла с кем имею дело, сбоосила звонок. Сдедом поледовадо еще три звонка: под номером телефона был указан город и страна: Москва, Казань и Киргизия. такой атаки я еще не встречала.