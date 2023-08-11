Медвежий угол

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Новый способ телефонного мошенничества. С голосовым помощником. Жулики совершенствуют методы

Новый способ телефонного мошенничества. С голосовым помощником. Жулики совершенствуют методы

Ой, только сразу прошу, кто уже сталкивался с подобным, не начинайте эту байду - "да какой он новый?", "да ему уже сто лет в обед".

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Есть золотое правило, если звонят с неизвестного телефона, сразу бросай трубку, если все же ответил на звонок, послушай, ничего не говоря и сразу перезвони в банк. Вчера мне позвонили с московского телефона, я отреагировала, но поняла с кем имею дело, сбоосила звонок. Сдедом поледовадо еще три звонка: под номером телефона был указан город и страна: Москва, Казань и Киргизия. такой атаки я еще не встречала.
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Viktor Tatur
😱
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