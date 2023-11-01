Сыгран десятый тур чемпионата Ирака по шахматам

Единоличным лидером в финале чемпионата Ирака по шахматам в Сулеймании (Ирак) остается Хусейн Али Хусейн Аль-Али после десятого тура 31 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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