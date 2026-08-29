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Калужские новости

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Завтра похолодание до +9 ночью и до +19 днём. Ветер ослабеет.

Завтра похолодание до +9 ночью и до +19 днём. Ветер ослабеет.

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер сменит направление. Как изменится погода дальше? Переходите читать подробности!Сегодня, 29 августа, температура воздуха держится на отметке +20 градусов.

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