Завтра похолодание до +9 ночью и до +19 днём. Ветер ослабеет.

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер сменит направление. Как изменится погода дальше? Переходите читать подробности!Сегодня, 29 августа, температура воздуха держится на отметке +20 градусов.
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