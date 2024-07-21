«Москва ждёт своего часа»: Французский генерал предрёк скорый проигрыш Украины в конфликте с Россией Конфликт на Украине завершится в ближайшее время и вовсе не победой Киева.
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«Москва ждёт своего часа»: Французский генерал предрёк скорый проигрыш Украины в конфликте с Россией Конфликт на Украине завершится в ближайшее время и вовсе не победой Киева.
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