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Спорт Уик-Энд

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Агент Барбоза: «Не уверен, что «Рома» готова платить 40 млн за Энрике…»

Агент Барбоза: «Не уверен, что «Рома» готова платить 40 млн за Энрике…»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе 25-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в итальянскую «Рому».

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