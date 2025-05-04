«Поменяли недра на бусы и лишили будущего»: на Украине жестко раскритиковали ресурсную сделку с США

Недавно министры финансов США и Украины, Скотт Бессент и Юлия Свириденко соответственно, подписали договор (ресурсную сделку), согласно которому американцы получают доступ к части украинских полезных ископаемых.
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