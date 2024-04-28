В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

В Тбилиси проходит очередной митинг против принятия закона об иноагентах. Как сообщает находящийся на месте событий корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили, между участниками акции протеста и правоохранителями начались столкновения.
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