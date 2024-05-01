Электромобиль Илона Маска Tesla Cybertruck впервые замечен в России

В Москве был замечен первый в России электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Об этом сообщает SHOT. Уникальное транспортное средство американского предпринимателя Илона Маска было замечено припаркованным у Патриарших прудов, после чего направилось в сторону Цветного бульвара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии