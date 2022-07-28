В США готовы лично встретиться с председателем КНР

28 июля высокопоставленный представитель американской администрации заявил о готовности американского президента Джо Байдена провести очную встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.
Популярные статьи
- Премьер-министр Венгрии допустил конец западного господства из-за событий на Украине
- После визита главы МИД РФ в Каир египетские власти отказались покупать украинскую пшеницу
- Параллельные миры: западные киностудии, сильно потерявшие от ухода с российского ранка, пытаются вернутся на него любыми способами
Свежие комментарии