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Царьград

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Coinglass: Биржи ликвидировали $557 млн на фоне роста биткойна

Coinglass: Биржи ликвидировали $557 млн на фоне роста биткойна

За последние сутки мировой крипторынок потерял $557 млн из-за ликвидации позиций трейдеров. Наибольшие убытки пришлись на биткойн, информирует Coinglass.

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