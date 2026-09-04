Coinglass: Биржи ликвидировали $557 млн на фоне роста биткойна

За последние сутки мировой крипторынок потерял $557 млн из-за ликвидации позиций трейдеров. Наибольшие убытки пришлись на биткойн, информирует Coinglass.
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