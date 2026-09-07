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В МВД назвали популярные схемы мошенников с выплатами и домофонами

В МВД назвали популярные схемы мошенников с выплатами и домофонами

В ведомстве также обратили внимание на распространение многоэтапных мошеннических схем Мошенники пытаются получить персональные данные россиян под видом сотрудников различных организаций и служб.

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