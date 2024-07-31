К соли земли русской: Мексика увеличит продажи текилы в РФ

Мексика заинтересована в расширении торговли в Россией. В частности, местные предприниматели готовы увеличить продажи в РФ традиционного крепкого напитка — текилы, сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии