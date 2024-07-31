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К соли земли русской: Мексика увеличит продажи текилы в РФ

К соли земли русской: Мексика увеличит продажи текилы в РФ

Мексика заинтересована в расширении торговли в Россией. В частности, местные предприниматели готовы увеличить продажи в РФ традиционного крепкого напитка — текилы, сообщили «Известиям» в посольстве латиноамериканской страны в РФ.

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