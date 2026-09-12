Вражеские БПЛА угрожают Казани и Зеленодольску

Объявлена угроза атаки вражеских БПЛА на Казань и Зеленодольск. Об этом сообщает РСЧС. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск .
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