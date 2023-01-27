Военное обозрение

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Япония с февраля запретит поставлять в Россию роботов, медикаменты и радиоактивные материалы

Японское правительство продолжает строго следовать санкционной политике Запада против России. Вот и теперь Токио в рамках нового пакета санкций решил расширить перечень продукции, которую нельзя будет ввозить в Россию из Японии.

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