В SIPRI указали на неспособность Европы помогать Украине без США

Европа не сможет в полной мере оказать военную и финансовую помощь Украине без участия США. Об этом в разговоре с "Известиями" заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
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