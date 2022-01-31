АвтоИдеи

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Нет-нет, коллега, никаких "редких исключений"!Лучшая машина для...
  • Vitaly Arkhipov
    Медведь тоже на велосипеде ездит, но это не говорит что он водитель.Женщина на дороге это кошмар ( за редким исключен...Лучшая машина для...
  • Иван Захава
    Автор так распедалила все свои инструкции, что сразу понятно, что это либо мужик, либо она считает всех остальных дам...Лучшая машина для...

Аукцион, дилеры или вторичка? Где лучше купить авто

Аукцион, дилеры или вторичка? Где лучше купить авто

Вы собрались купить автомобиль, собрали бюджет, на ваш взгляд вполне себе неплохой. И что дальше? Местные рынки, поддержанные авто "Зеленый угол" во Владивостоке (известный рынок б\у машин)Некоторые отправятся на рынок вторички - за б/у авто.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх