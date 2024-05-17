Заградительные пошлины США на экспорт китайских авто ждет «ответочка»

Взвешенная реакция Китая на решение США повысить тарифы на китайские товары, в том числе электромобили, предполагает, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира столкнутся с еще большими трудностями.
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