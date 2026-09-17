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В США: Эр-Рияд должен убрать оборудование Huawei, чтобы данные F-35 не ушли КНР

В США: Эр-Рияд должен убрать оборудование Huawei, чтобы данные F-35 не ушли КНР

Американские разведывательные службы предупреждают, что предлагаемая продажа истребителей F-35 на сумму 24 миллиарда долларов Саудовской Аравии может создать риск получения Китаем доступа к чувствительным военным технологиям США.

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