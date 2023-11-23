Соловьев сообщил о смерти раненого в Запорожской области журналиста Бориса Максудова

ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника во время работы сотрудников СМИУмер раненный при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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