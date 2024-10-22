Муж Блиновской стал снайпером

В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из армейских бригад.фото: t.me/lb2508 --> Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей стал снайпером на СВО, пройдя полный курс обучения и успев отработать в паре под Красногоровкой в ДНР.