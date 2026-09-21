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Калужские новости

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В Калужской области за неделю ОРВИ заболели 5840 человек

В Калужской области за неделю ОРВИ заболели 5840 человек

Заболеваемость ОРВИ в Калужской области выросла на 40,4% за неделю, показатель составил 47,67 случая на 10 тысяч человек, что на 12,7% ниже эпидемического порога.

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