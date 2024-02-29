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Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина

Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию поручений по усиленному развитию регионов.

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