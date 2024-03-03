7 улетных фактов о фильме «Аэроплан!»

Общепризнанно один из самых смешных кинофильмов всех времен! фото: кадр из фильма1. Веселые старты «Аэроплан!» был по факту самой первой самостоятельной киноработой Джима Абрахамса, Дэвида Цукера и Джерри Цукера (если не считать снятой по их сценарию Джоном Лэндисом комедии «Солянка по-кентуккийски»).
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