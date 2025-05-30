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Названы топ-5 районов Москвы с наибольшим количеством новостроек

Названы топ-5 районов Москвы с наибольшим количеством новостроек

По состоянию на конец мая 2025 года в Москве больше всего жилья строят в Даниловском районе. В число лидеров также вошли Хамовники, Замоскворечье, Раменки и Сосенское, следует из данных аналитиков жилого направления CORE.

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