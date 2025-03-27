Глобальный кризис: новые нефтяные проекты «утопят» рынок в 2025 году

В этом году ожидается самый высокий объем новых поставок нефти за последнее десятилетие, согласно данным, проанализированным экспертом Рэймондом Джеймсом, которые показали прогнозируемый глобальный прирост почти в 3 миллиона баррелей в день.
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