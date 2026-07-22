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Царьград

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ХК «Ростов» не сыграет в ВХЛ из‑за проблем с финансами

ХК «Ростов» не сыграет в ВХЛ из‑за проблем с финансами

Хоккейный клуб «Ростов» не примет участия в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) по причине финансовых затруднений.

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