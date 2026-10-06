Средства ПВО за день сбили 110 украинских дронов над 10 регионами России

Средства ПВО в течение дня 6 октября сбили 110 украинских дронов над территорией 10 регионов России.
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