С 16 февраля открывается продажа билетов в космос. Совсем недорого

Virgin Galactic Лидия ГубинаПока большинству жителей планеты космический туризм до сих пор кажется чем-то абстрактным и возможным лишь в далёком будущем, американская компания Virgin Galactic делает всё, чтобы приблизить возможность полёта в космос к каждому желающему, запуская первые туристические рейсы уже сейчас.