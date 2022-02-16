С 16 февраля открывается продажа билетов в космос. Совсем недорого

Virgin Galactic Лидия ГубинаПока большинству жителей планеты космический туризм до сих пор кажется чем-то абстрактным и возможным лишь в далёком будущем, американская компания Virgin Galactic делает всё, чтобы приблизить возможность полёта в космос к каждому желающему, запуская первые туристические рейсы уже сейчас.
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