В Новогоднюю ночь муниципальный транспорт Иркутска будет работать до полуночи

В администрации Иркутска обсудили организацию празднования Нового года и Рождества. В совещании под руководством мэра Руслана Болотова приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, правоохранительных органов и пожарного надзора.
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