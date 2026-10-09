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Пятый канал

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Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа прекратить деятельность ICE в городе

Мэр Нью-Йорка потребует от Трампа прекратить деятельность ICE в городе

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что в ближайшее время он обратится к президенту США Дональду Трампу и потребует прекратить деятельность Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на территории города.

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