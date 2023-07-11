Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

Маршрут Андрея Горбачева рассказывает об особенностях строительства и декора станций Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе «Покажи Москву!».