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Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

Маршрут Андрея Горбачева рассказывает об особенностях строительства и декора станций Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе «Покажи Москву!».

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