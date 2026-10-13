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Политолог Сергей Михеев: Вопрос ПВО и её системного усиления является стратегически важным

Политолог Сергей Михеев: Вопрос ПВО и её системного усиления является стратегически важным

Если у вас над головой взорвалась водородная бомба, все ваши FPV-шки можете засунуть в одно место По поводу ситуации вокруг контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Игорь Кузнецов

Михеев резий в суждениях, что нравится определённой части наших граждан, при этом постоянно выставляет себя верующим христианином, но агрессия порождает отторжение и неприятие насилия.
Нам не нужна "нерегулируемая миграция" и следует бороться с теми, кому она выгодна. При этом "трудовая миграция", хорошо организованная, приносит стране пользу. Отдельный вопрос - предоставление гражданства. Здесь нужно определится с тем, как желающий его получить станет законопослушным гражданином и приносить пользу стране.