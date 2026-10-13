Политолог Сергей Михеев: Вопрос ПВО и её системного усиления является стратегически важным

Если у вас над головой взорвалась водородная бомба, все ваши FPV-шки можете засунуть в одно место По поводу ситуации вокруг контактов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Да, говорят они все правильно, только слова расходятся с делом у наших властей.
Спасибо, Капитан Очевидность
Всё правильно говорит Сергей Александрович Михеев. 👍
ПВО, Трамп, Мигранты (почему-то Франция) и тп. Мысли скачут, как у Горбачева
Может быть найдется кто-то, кто понял о чем опубликованный материал (вернее не материал, а набор фраз)? Стилистика напечатанного не похожа на Михеева.
Михеев резий в суждениях, что нравится определённой части наших граждан, при этом постоянно выставляет себя верующим христианином, но агрессия порождает отторжение и неприятие насилия.
Нам не нужна "нерегулируемая миграция" и следует бороться с теми, кому она выгодна. При этом "трудовая миграция", хорошо организованная, приносит стране пользу. Отдельный вопрос - предоставление гражданства. Здесь нужно определится с тем, как желающий его получить станет законопослушным гражданином и приносить пользу стране.
Уважаемые Комментаторы!
Кому НУЖНЫ Мигранты???
Лично Мне НЕ Нужны!!!
Я Делаю Всё(!) Сам!!!
Так - Кому Нужны Мигранты???
Перестаньте Господа раздавать Гражданство! Оно уже не ценится благодаря ВАМ!