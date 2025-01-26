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Зеленский отправил командира сухопутных войск ВСУ на «самое жесткое» направление

Зеленский отправил командира сухопутных войск ВСУ на «самое жесткое» направление

Украинский президент Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майору Михаилу Драпатому.

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