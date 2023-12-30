Астраханец вызвал бригаду скорой помощи своему коту

Медики поделились вопиющим случаем, который произошёл в Астрахани несколько дней назад. Диспетчерская служба скорой помощи на фоне подъёма респираторно-вирусных заболеваний в регионе получила вызов к тяжёлому пациенту.
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