Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни

Серия массовых расстрелов в США принесла в выходные дни смертельные случаи и хаос. Один погибший и 34 раненых — число инцидентов с массовыми расстрелами в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо увеличилось в Америке в 2024 году.
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