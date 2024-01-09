Несмотря на, мягко говоря, не самый легкий для нашей страны 2023 год, Россия завершила его с большим списком важных достижений.
На земле, на воде, в небе и в космосе: чем удивит Россия в 2024 году
Комментарии
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Анатолий Сазонов
На фоне разгула беспредела гастарбайтеров и их семей,не прекращающих подлых действий релокантов и их предательства к своему народу и своей Родине,живём в ожидании и окончания СВО и нашей Победы,то такие заметки читается с удовольствием.Читаем ,видим и слышим о открытие новых дорог,мостов переселения людей из аварийного жилья,то хотелось бы больше таких позитивных новостей.Мы просто устали от предательства,санкций,наглости и всей лжи всего коллективного Запада.
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