На земле, на воде, в небе и в космосе: чем удивит Россия в 2024 году

Анатолий Сазонов

На фоне разгула беспредела гастарбайтеров и их семей,не прекращающих подлых действий релокантов и их предательства к своему народу и своей Родине,живём в ожидании и окончания СВО и нашей Победы,то такие заметки читается с удовольствием.Читаем ,видим и слышим о открытие новых дорог,мостов переселения людей из аварийного жилья,то хотелось бы больше таких позитивных новостей.Мы просто устали от предательства,санкций,наглости и всей лжи всего коллективного Запада.