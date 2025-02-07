Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 858 подписчиков

Без ЕС и без газа: Тирасполю выдвинули ультиматум – помощь или выживание

Без ЕС и без газа: Тирасполю выдвинули ультиматум – помощь или выживание

Молдавский премьер Дорин Речан поставил условие: либо Приднестровье соглашается на предложенные Кишиневом варианты по газоснабжению, либо остаётся без поддержки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
России давно пора вернуть Прибалтику ,Молдавию и ещё кого-нибудь!
Ответить
21 час.
тн
татьяна неструева
зачем   возвращать ?  для чего ?  зачем пишите  глупости  ?
Ответить
21 час.
Дмитрий Гурин
Сами вернутся когда тупые или перемрут или удерут. Пусть их народ на колья сам сажает....
Ответить
21 час.
наверх