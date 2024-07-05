Регулярный сад и исторические аллеи восстановили на территории усадьбы Покровское-Стрешнево

На территории усадьбы Покровское-Стрешнево восстановили регулярный сад и исторические аллеи. При их создании использовались фотографии 1930-х годов и военно-топографическая съемка Московской губернии и окрестностей Москвы, сделанная в 1838 году.
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