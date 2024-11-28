«Для государственного финансиста деньги - это в каком-то смысле абстракция» - Вадим Чеченко. Сегодня в научпоп проекте «Экономика должна быть…» интервью с министром финансов Омской области Вадимом Чеченко.
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«Для государственного финансиста деньги - это в каком-то смысле абстракция» - Вадим Чеченко. Сегодня в научпоп проекте «Экономика должна быть…» интервью с министром финансов Омской области Вадимом Чеченко.