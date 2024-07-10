Песков: Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной

Как заявил в среду, 10 июля, в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Кремль будет фиксировать все заявления касательно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры.
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