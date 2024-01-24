Прокудин: завод в подконтрольном Украине Бериславе Херсонской области поврежден

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что территория завода в подконтрольном Украине городе Бериславе подверглась ударам.
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