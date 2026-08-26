❗️ Детские сады в Крыму с 1 сентября будут работать в штатном режиме «В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.
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❗️ Детские сады в Крыму с 1 сентября будут работать в штатном режиме «В то же время формат работы конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.