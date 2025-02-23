Депутат Гаврилов заявил, что пенсионерам бесплатно подводят газ до участка

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что пенсионеры в России имеют право на налоговые льготы по земельному налогу и возможность бесплатного проведения газа до своего участка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии