Орбан объяснил, почему Трамп еще не начал переговоры по Украине

Избранный Президент США Джо Байден вступит в должность только 20 января. До этого он не уполномочен вести какие-либо переговоры от имени Соединенных Штатов, заявил прессе Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом в поместье в штате Флорида.