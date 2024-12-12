Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иностранные войска под видом миротворцев разделят Украину и никогда не выйдут – полковник СБУ

Иностранные войска под видом миротворцев разделят Украину и никогда не выйдут – полковник СБУ

Иностранные войска, введенные на Украину в качестве миротворцев, по факту станут оккупантами. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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