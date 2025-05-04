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Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения БМП Bradley ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевую машину пехоты (БМП) Bradley производства США в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области.

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