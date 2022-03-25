Страна и люди

9 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Вот только одесских "партизан" так и не слыхать. Ауу. ребята. вы где? Или много шума из ничего?Украинские национ...
  • Briz Bazelik
    Всё просто, - у "кладовщиков" "задницы" соскучились за плёткой!Почему резко пуст...
  • Михаил
    Не отнимешь у евреев артистических способностей  и при этом на любом уровне, изоброзят и больного и бедного и президе...Арестованный по о...

Мединский призвал ввести в школах обязательное утреннее воспевание России, государственных флага и символов

Мединский призвал ввести в школах обязательное утреннее воспевание России, государственных флага и символов

Мединский заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять России Минпросвещения обсудит предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника российского президента Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх