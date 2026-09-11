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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Олейникова: «Ваня мог вернуться в ЦСКА еще в первый год игры за «Ахмат», но тогда клубы не договорились о сумме трансфера»

Агент Ивана Олейникова рассказал, почему полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в ЦСКА. — Когда вы поняли, что Олейников готов сделать шаг вперед? — Понимание, что Ваня точно готов переходить в новый клуб, пришло этим летом.

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