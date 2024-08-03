«Зачем ехать в Россию?»: американцы высказались об обмене узниками между Москвой и Вашингтоном

Читатели электронной версии газеты The Washington Post откликнулись на публикацию ресурса о состоявшемся обмене заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны, а также США, Германией и Словенией – с другой.
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